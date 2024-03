Festa di compleanno per i 101 anni di Clara Fiumi a “Villa Dr. L. Tomasi” di Spresiano

Grande partecipazione ed entusiasmo per il compleanno di Clara Fiumi, 101 anni, compiuti sabato scorso 16 marzo 2024. La festa si è svolta a “Villa Dr. L. Tomasi” di Spresiano, residenza per anziani facente parte del “Gruppo Prealpina” di Cavaso del Tomba, dove Clara è ospite dal 2020. Sono stati i nipoti Vendramina, Lorenzo ed Egidio gli animatori della festa di compleanno, durante la quale hanno raccontato vita e passioni di zia Clara. Dal ricamo alla lettura, passando per le vacanze e le gite sulle sue adorate montagne. Originaria di Arcade, Clara è devota credente, persona solare e gioiosa, amata da tutta la sua comunità, dove ha sempre avuto una parola di riguardo e di conforto nei confronti di amici e conoscenti. Dal 2020 vive presso “Villa Dr. L. Tomasi” di Spresiano, dove è stata fin dal suo arrivo un punto di riferimento per tutti, ospiti, personale e dirigenza della struttura, cui trasmette ogni giorno tanta positività e gioia di vivere. E’ intervenuto alla festa di compleanno sabato scorso anche il sindaco di Arcade Domenico Presti per fare i suoi auguri alla festeggiata.

«Zia Clara è una vera e propria istituzione per tutta la comunità di “Villa Dr. L. Tomasi” – commenta l’Amministratore Delegato del Gruppo Prealpina, che gestisce “Villa Dr. L. Tomasi”, avvocato Giuseppe Franceschetto – siamo davvero lieti di poter festeggiare questo importante traguardo con Clara e la sua famiglia».