L'addio a Spresiano del Maresciallo Capo Geniale Scatizza

Questa mattina, 12 luglio, presso la chiesa parrocchiale Santissima Trinità di Spresiano, hanno avuto luogo le esequie del Maresciallo Capo in quiescenza Geniale Scatizza, classe 1922, già Comandante della Stazione Carabinieri di Spresiano, nel biennio 1964 -1966. Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco, Marco Della Pietra, numerosi rappresentanti delle Associazioni Carabinieri in congedo della Provincia e molti concittadini. Il cordoglio dell'Arma in servizio è stato rivolto alla figlia Donatella dal Comandante Provinciale Carabinieri di Treviso, Colonnello Gianfilippo Magro, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Treviso e dall'attuale Comandante della Stazione di Spresiano.