Piscina di Lovadina messa in sicurezza, possibile ora la riapertura esterna

Ad una settimana dalla pesante ondata di maltempo che aveva causato lo scoperchiamento della copertura delle piscine comunale delle Bandie, a Lovadina di Spresiano, la struttura è stata finalmente rimessa in sicurezza e da domani,1° giugno, l'area sarà regolarmente aperte esternamente e accessibile dai cittadini. Terminata la stagione estiva, nel settembre prossimo, si provvederà a re-installare la copertura in lamiera e l'impianto fotovoltaico. I danni causati dalle raffiche di vento, non ancora quantificati, ammontano quasi certamente diverse decine di migliaia di euro.