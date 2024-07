«Bagnanti intrappolati dal Piave»: automobilista lancia l'allarme transitando in A27

«Ci sono delle persone, in mezzo al greto del Piave, in trappola». E' stata di questo tenore la segnalazione arrivata attorno alle 14 di oggi, 12 luglio, da parte di un automobilista che era in transito lungo la A27, all'altezza del ponte che attraversa appunto il fiume, nella zona di Lovadina. Il guidatore, memore forse della recente tragedia avvenuta sul fiume Natisone, nell'udinese, si è preoccupato scambiando dei semplici bagnanti che cercavano di sfuggire alla canicola di queste ore (prima della successiva sferzata da parte del maltempo) per uomini e donne in difficoltà. Dalla centrale operativa del Suem di Treviso è stato subito inviato in zona l'elicottero del Suem 118 che ha sorvolato l'area, confermando che nessuno si trovava per fortuna in pericolo. Allertati per quello che è stato fortunatamente un falso allarme anche i vigili del fuoco di Treviso.

La vicenda, come detto, porta alla memoria la tragedia avvenuta lo scorso 31 maggio e che costò la vita a Cristian Molnar, 25 anni e a due ragazze, Patrizia Cormos, di 20 anni, e Bianca Doros, di 23, finiti intrappolati dall'improvvisa piena del fiume mentre si trovavano sul greto per scattare delle fotografie.