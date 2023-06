Inserimento nel mondo del lavoro, 28 Comuni della Marca lanciano Re-Start

Il progetto RE-START è il progetto sostenuto da una rete di 28 comuni con capofila il comune di Spresiano. I comuni aderenti sono: Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Fontanelle, Gorgo del Monticano, Mansuè, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Ormelle, Oderzo, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Preganziol, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba e Zero Branco. I comuni hanno sottoscritto un patto per l'inclusione attiva per favorire l'inserimento lavorativo di persone che hanno meno possibilità di altre di inserirsi e permanere nel mercato del lavoro.

Il progetto si rivolge in modo particolare a giovani e donne quali categorie di persone che faticano a trovare un posto stabile nel mondo del lavoro, a causa di esigenze e caratteristiche specifiche: le donne, così come sempre più spesso anche gli uomini, con carichi di cura hanno bisogno di conciliare vita e lavoro e per loro non è sostenibile un lavoro ad esempio su più turni, allo stesso modo i giovani possono, alla conclusione del percorso scolastico, desiderare di cambiare il loro percorso professionale. I corsi sono aperti a tutte le persone maggiorenni residenti nei comuni partner.

Il progetto Re-Start è un’opportunità concreta per queste persone che sentono l’esigenza di cambiare vita e di rimettersi in gioco da un punto di vista professionale per impegnarsi in ambiti che si caratterizzano per alcuni valori e caratteristiche, si tratta infatti di “mestieri d’arte” che possono costituire una opportunità per il proprio futuro professionale e che sono espressione di tradizioni e saperi legati al nostro territorio. Inoltre entrambi i percorsi proposti mettono al centro la sapienza delle mani, sono mestieri il cui tempo è definito dall’opera umana a contatto diretto con la natura e i materiali naturali quali legno e stoffe.



Il progetto propone due corsi di formazione base gratuiti, che si concentrano nel mese di luglio: il corso di viticoltura “dalla vite alla vita” per imparare a prendersi cura della vite lungo tutto l’anno a Oderzo di 60 ore per 15 partecipanti. Il corso di tappezzeria “in buone mani” per imparare a confezionare manufatti artigianali a Villorba di 40 ore per 10 partecipanti. È prevista una selezione attraverso un colloquio motivazionale. I posti sono limitati. La partecipazione è gratuita, è richiesto un deposito cauzionale di 50 € che verrà riconsegnato qualora il partecipante avrà raggiunto il 70% della frequenza del corso. La selezione del corso di tappezzeria è venerdì 30 giugno presso la sede del corso al CFP Lepido Rocco di Villorba, le iscrizioni si chiudono mercoledì 28 giugno. La selezione del corso di viticoltura è lunedì 3 luglio presso la sede dei servizi sociali del comune di Oderzo, le iscrizioni si chiudono venerdì 30 giugno. Il dettaglio del calendario è disponibile nel sito del progetto www.restartprogetto.it.

I corsi proposti vogliono riconoscere a giovani e donne in particolare un ruolo fondamentale nel ricambio generazionale, per fronteggiare i problemi a esso collegati e della carenza di operatori del settore. Si tratta di professioni che richiedono un approccio aperto, flessibile e motivato. Una scelta di vita non solo di lavoro ed in entrambi i casi le persone possono valutare lo sviluppo di un’attività imprenditoriale. I corsi vogliono valorizzare le persone e non solo, allargandosi a tutto il territorio: l’investimento economico è infatti finalizzato alla crescita delle imprese con sede negli stessi comuni partecipanti. La conseguenza virtuosa è un incremento delle performance delle aziende locali, tramite investimenti mirati nella formazione dei nostri cittadini, per ottenere un beneficio anche per i nostri comuni, le province e tutto il Veneto. Per informazioni e dettaglio per l’iscrizione consultare il sito www.restartprogetto.it o spedire una mail a info@restartprogetto.it.