Cava delle "Bandie", più controlli notturni contro gli accessi abusivi

«Abbiamo dovuto impedire gli accessi notturni. E' estremamente pericoloso, sono cose da non fare ma certa gente sembra non capirlo». La Bandie, profonda cava trasformata in un lago in località Lovadina, si blinda nel corso delle ore notturne. Lo ha annunciato Remo Mosole, patron della società che gestisce il sito, nel corso della conferenza stampa, tenutasi oggi 13 maggio in Comune a Spresiano per presentare l'evento GravelFor Fun, in programma sabato 18 e domenica 19. «I controlli sono stati resi più serrati - ha detto Mosole - durante la sera e la notte abbiamo riscontrato che in qualche caso qualcuno entrava per fare il bagno o pescare. La cava non è un sito balneare, soprattutto d'estate la temperatura dell'acqua, che è molto fredda arrivando anche al di sotto dei 15 gradi centigradi, può rappresentare un pericolo per le persone perché la differenza tra l'aria calda e la temperatura rigida delle acque può ingenerare dei problemi anche per i nuotatori più esperti. Ed è sempre un dramma quando succede qualche cosa di brutto».

Il pensiero va naturalmente a quanto accaduto l'8 luglio del 2022 a Paese, presso lo specchio d'acqua conosciuto come Lago Azzurro, dove perse la vita il 33enne di Morgano Mauro Libralesso, colto da un malore dopo aver organizzato una grigliata sulle rive della cava e morto annegato.

«La zona della Bandie - torna a dire Mosole - è fatta per altro: quattro chiacchiere in compagnia, bere insieme, passeggiare intorno al lago. E' uno spazio pensato soprattutto per i bambini e le famiglie. L'importante è utilizzarla in modo appropriato».

La conferenza stampa di oggi, 13 maggio, vedeva al centro l'evento GravelforFun, la festa a tema gravel. Domenica 19 maggio è prevista la partenza alla francese del giro lungo, giro medio, giro corto mentre sabato 18 maggio è in programma il giro gourmet dalle ore 16.00 alle ore 16:30, con percorsi che si districheranno nella provincia di Treviso per regalare ai partecipanti dei panorami meravigliosi immersi nella natura (ad esempio la vista sulle Colline del Prosecco o sulla vegetazione dello storico fiume Piave) e sui piccoli borghi della Marca. La novità di quest'anno è la Moon Gravel, una pedalata al chiaro di luna sulle sponde del Lago Le Bandie. Un appuntamento imperdibile che chiuderà la giornata di festa del sabato sera e renderà ancora più indimenticabile la due giorni.

Anche in questa edizione dell’evento sono attesi tantissimi espositori del mondo bici e gravel che mostreranno tutte le novità e i pezzi più in voga. La GravelForFun quindi sarà anche un’ottima occasione di confronto con specialisti del settore e appassionati provenienti da tutta Italia.