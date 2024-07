Servizio pre e post scuola a Spresiano, il Comune rinnova il servizio

In vista dell’inizio del prossimo anno scolastico 2024/2025, il Comune di Spresiano interviene nuovamente per agevolare le famiglie, rinnovando e implementando misure che già hanno riscosso un notevole successo.

In particolare, soprattutto al fine di aiutare a conciliare gli orari di lavoro dei genitori con quelli di entrata/uscita degli alunni delle scuole primarie, si è deciso di riproporre il servizio di pre e post scuola con costi che, per la maggior parte, ricadranno esclusivamente sul Comune e solo in modo residuale su quelle famiglie che, per esigenze proprie, vorranno chiedere un’estensione dell’orario pomeridiano.

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha predisposto l’appalto del servizio basandosi sugli orari che, sia pure dopo un’interlocuzione tra le parti sulle rispettive esigenze, sono stati stabiliti in autonomia dall’Istituto Comprensivo Scolastico, entrando nello specifico si rileva come, con un impegno di spesa di €. 83mila euro per due anni (41.500 euro annuali), il Comune di Spresiano garantirà a tutte le famiglie che ne faranno richiesta e per tutti i plessi (Spresiano, Visnadello e Lovadina) l’accoglienza degli alunni già a partire dalle ore 7.30 e fino all’inizio delle lezioni alle ore 8.00.

Al pomeriggio, poi, la situazione si differenzia per i diversi plessi, e cioè, tenuto conto dei giorni di rientro e dei relativi turni mensa:

- A Spresiano gli alunni delle classi I-II-III godranno gratuitamente del post scuola dalle 12.00 alle 13.00 il martedì e il venerdi e dalle 13.00 alle 14.00 il giovedì, mentre le classi IV e V dalle 13.00 alle 14.00 martedì, giovedì e venerdì;

- A Visnadello, invece, l’orario del post scuola gratuito sarà sempre dalle 13.00 alle 13.30 da martedì al venerdì

A Lovadina non è previsto post scuola, trattandosi di scuola primaria con orario a tempo pieno.

Per le famiglie che ne avessero necessità, è prevista la possibilità di prolungare ulteriormente l’orario del post scuola, con costi a proprio carico, addirittura ridotti rispetto agli anni precedenti, e che saranno reperibili e dettagliatamente illustrati, anche per la possibilità di una eventuale rateizzazione, direttamente nel form di iscrizione che verrà indicato a breve. Il servizio sarà fornito dalla cooperativa “Mondo Delfino” di Montebelluna, con iscrizioni che partiranno dai primi di agosto fino a primi di settembre. Il servizio sarà effettuato fino all’ultima settimana di scuola, compatibilmente con la disponibilità del servizio mensa.

«Si tratta di un ulteriore sforzo di cui siamo particolarmente orgogliosi – spiega Paolo Tagliapietra, Assessore alla Scuola del Comune di Spresiano – e che si pone in una linea di continuità con quanto fatto finora. Sin dall’insediamento di questa Amministrazione nel 2015, si è cercato di evitare proclami, preferendo la concretezza e sviluppando un piano d’azione capace di accompagnare e sostenere bambini, ragazzi e famiglie in un percorso di reale sostegno, tanto più utile e lungimirante in un periodo come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da inverno demografico e aumento della devianza/disagio giovanile. Per dare un’idea dello sforzo, basti sapere che il Comune di Spresiano, pur avendo poco più di 12.000 abitanti, nel corso del solo 2023 ha investito più di €. 250.000,00 per intervenire in questo settore con le diverse iniziative (sostegno per la frequenza alle scuole dell’infanzia, copertura parziale dei costi della mensa e del trasporto scolastico, contributo diretto all’Istituto Comprensivo, borse di studio, contributo libri scuola secondaria di primo grado e cedole librarie, pre e post scuola, ecc.) e che ulteriori somme sono state spese per iniziative sociali e culturali rivolte alle medesime fasce d’età».