Sicurezza a Spresiano: potenziata la videosorveglianza e nuova illuminazione

Approderà ad aprile in consiglio comunale il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Saranno messi “a nuovo” 2600 punti luce. Opera questa attesa dai cittadini e che ha visto un ritardo a causa del periodo covid. Ora il progetto definitivo sarà presentato nella prossima assemblea cittadina. Non solo ma contemporaneamente prenderanno il via tutta una serie di lavori che vanno dalla sostituzione dei corpi illuminanti, della armature e dei sostegni dei pali dell’illuminazione. Il costo dell’opera di aggira intorno ai 3 milioni di euro.

Ma questo non è tutto perché sul fronte della sicurezza l’amministrazione comunale ha deciso di potenziare il sistema di videosorveglianza: le 60 videocamere attualmente presenti nel territorio posizionate nei siti piu sensibili, tra scuole, fermate degli autobus, stazione ferroviaria e piazze, verranno aumentate. Gli occhi elettronici arriveranno anche nei parchi, nelle nuove vie di accesso e uscita del comune e lungo le strade sopratutto, nell’area dove è stato aperto il casello della pedemontana Veneta. Questo progetto che stiamo studiando sarà portato a termine contemporaneamente a quello dell’illuminazione.

L’assessore alla sicurezza Giuseppe Mestriner ha sottolineato: «La sicurezza del paese è sempre stata importante per la nostra amministrazione e gli investimenti fatti e quelli in programma ne sono la prova tangibile. A fianco a questi saranno potenziati ulteriormente i controlli del territorio con la nostra Polizia Locale e con le Forze dell’ordine».

Il sindaco Marco Della Pietra aggiunge: «La sicurezza del cittadino è fondamentale e un’amministrazione deve sempre agire per assicurarla. Ancora una volta dimostriamo con i fatti l’amore e l’interesse per il nostro paese e chi lo abita. Le chiacchiere le lasciamo ai soliti noti».