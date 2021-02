Villa Tomasi di Spresiano covid-free: vaccinazioni completate, 100% di adesione

Completato oggi il richiamo della vaccinazione anti covid-19 a Villa Tomasi di Spresiano. I professionisti sanitari della Struttura coordinati dall’ équipe dell’ULSS2 hanno provveduto a somministrare la seconda dose del vaccino a ospiti e personale, confermando il dato del 100% di adesione della prima tornata.

«Un passaggio cruciale nella lotta al COVID-19 per proteggere dal virus gli Ospiti e il Personale di “Villa Dr. L. Tomasi” -afferma Giuseppe Franceschetto, Amministratore Delegato del Gruppo Prealpina che dal 2016 gestisce la residenza per anziani di Spresiano- Con il completamento della tornata di vaccinazioni, si rafforza la speranza di un ritorno alla tanto desiderata normalità, nella piena consapevolezza di dover continuare a rispettare con massimo rigore le misure per la prevenzione di questo terribile virus. Ringrazio nuovamente il personale per la responsabilità dimostrata nell’aderire totalmente alla vaccinazione e l’Ulss2 per la fondamentale collaborazione offerta ai centri di servizi nell’attuazione di un così delicato piano vaccinale».