Casa di riposo "Villa Tomasi": positivi al Covid altri 26 ospiti e 6 operatori

Ben 26 anziani ospiti e 6 operatori: sono in tutto 32 le persone risultate positive al tampone presso la casa di riposo "Villa Tomasi" di Spresiano che diviene così un preoccupante fronte di contagio del Covid-19. Nell'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero sono ben 46 le nuove positività in provincia di Treviso. Le altre riguardano otto vacanzieri di ritorno da ferie trascorse in Sardegna e Croazia e sei persone che si sono sottoposte volontariamente al tampone perchè presentavano alcuni sintomi, tra cui una leggera febbre. Risultano attualmente ricoverate 16 persone al Ca' Foncello, in area non critica, e una in terapia intensiva.

