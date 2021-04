"Per ogni borsa acquistata offro due spritz": ecco la nuova idea per ripartire

La trovata commerciale, per aiutare anche i bar del quadrante del Quartiere Latino, è di Maurizio Carrer, titolare della pelletteria artigiana Kenthia in piazza Santa Maria dei Battuti

"Per ogni borsa acquistata offro due spritz". Questa l'idea venuta a Maurizio Carrer, titolare della pelletteria artigiana Kenthia in piazza Santa Maria dei Battuti a Treviso. Come riporta "Il Corriere del Veneto", l'iniziativa è stata pensata per fa ripartire le attività commerciali del quadrante del Quartiere Latino dopo mesi di difficoltà, con diversi esercizi commerciali costretti anche a chiudere battenti. Un unione, quella tra il negozio e i bar della zona che ha già dato i suoi primi frutti a pochi giorni dallo "start". «In questi giorni ho già venduto quattro borse - dice Carrer - e sono stato molto felice di poter offrire i primi drink gratuiti. Si tratta di un piccolo gesto che può aiutare sia me nelle vendite che i ragazzi dei bar che così possono avere qualche cliente in più».