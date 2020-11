Festa al parco, giovani multati si mettono a sputare contro l'auto dei vigili

Nel tardo pomeriggio di giovedì 12 novembre, la polizia locale di Mogliano Veneto ha sorpreso un gruppo di 25-30 giovani che si era radunato, senza mascherine e nessun rispetto del distanziamento sociale, per una festa all'aperto a base di musica e alcolici.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" i ragazzini si erano dati appuntamento al parco delle piscine, spostandosi anche in piazzetta Don Polo. In un primo momento i vigili hanno cercato di disperdere il gruppo di giovani con una serie di avvertimenti ma gli assembramenti sono continuati a oltranza con i ragazzini che, incuranti dei richiami, hanno continuato a bere e ascoltare musica. Alla fine, una quindicina di loro sarebbero stati fermati e identificati dagli agenti della polizia locale. Inevitabile la sanzione per il mancato rispetto del Dpcm. Dopo i provvedimenti, la volante dei vigili urbani è stata presa a sputi dai ragazzini.