Percorso Naturalistico Piavesella, la staccionata verrà sostituita

Il Comune di Villorba ha approvato in questi giorni il progetto esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza del Percorso Naturalistico Piavesella grazie alla sostituzione, con nuovi materiali, della staccionata nel tratto da via Piavesella a Largo Molino di Fontane Chiesa Vecchia. L’investimento previsto è di 120.000 euro, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. A breve gli uffici comunali provvederanno sia ad indire la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, sia ad attivarsi per concorrere al bando della Regione Veneto che prevede il sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale.

Il commento

«La rete villorbese di percorsi ciclopedonali, che già supera i 30 chilometri, sta crescendo e migliorando - conclude il sindaco Francesco Soligo - insieme con nuovi progetti di mobilità sostenibile. Recentemente abbiamo aperto anche il tratto mancante tra via fratelli Bandiera e via Solferino e messo in sicurezza il tratto della ciclopedonale tra via XXV aprile e la rotatoria che porta al Distretto sanitario di Villorba».