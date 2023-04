Stadio dell’Atalanta, la trevigiana Maeg realizzerà la Curva Sud

Firmato in queste ore il contratto tra Luca Percassi, amministratore delegato di Atalanta Calcio e Alessio Ortolan amministratore di Maeg per la costruzione della Curva Sud del Gewiss Stadium di Bergamo.

La società bergamasca ha scelto di nuovo Maeg Costruzioni, azienda con sede a Vazzola e stabilimenti in Veneto e in Friuli, che già aveva collaborato al progetto di grande restyling avviato dall’Atalanta per la struttura. Nel 2019, infatti, la società trevigiana aveva realizzato la nuova Curva Nord. Il contratto con l’Atalanta comprende, oltre alla Curva Sud, anche due travi americane, costruzioni reticolari di 95 metri ciascuna di collegamento e di sostegno dell’impianto d’illuminazione sui lati lunghi del campo di gioco. Saranno impiegate in tutto 1200 tonnellate di acciaio per un valore complessivo della commessa di circa 6 milioni di euro.

I commenti

La rinnovata fiducia dell’Atalanta è motivo di soddisfazione per il fondatore e presidente di Maeg, Alfeo Ortolan. «Continuiamo a mettere a servizio del calcio italiano - ha detto - l'esperienza maturata all’estero, in particolare in Qatar con la costruzione dello stadio Al Janoub, grande protagonista dell’ultimo mondiale». Maeg ha al proprio attivo anche lo stadio Paul Biya di Yaoundé in Camerun e ponti, torri, aeroporti e stazioni ferroviarie che arricchiscono lo skyline di numerose città. «La finestra temporale per i lavori è stretta - ha aggiunto Alessio Ortolan - e caratterizza questo lavoro che implica la sovrapposizione con altre imprese, spazi ristretti per il montaggio e quindi la necessità di pre-assemblaggio di macro-elementi lunghi fino a 35 metri in fabbrica con trasporti, poi, eccezionali. Noi entreremo in cantiere in due fasi. La prima da novembre fino a febbraio 2024 per una porzione della Curva Sud, la seconda da luglio fino ad agosto 2024 per il completamento e la posa finale delle mega travi americane. L’impianto dovrà essere collaudato e pronto per l’avvio del campionato 2024-2025».