Stadio Tenni: «Campionato fermo ma i lavori continuano»

In vista della ripresa delle gare, la società "Treviso Ac" ha iniziato in questi giorni la sostituzione delle reti di protezione della curva sud e della curva ospiti

Campionati fermi, ma i lavori vanno avanti per rendere sempre più funzionale lo stadio "Omobono Tenni" di Treviso. In queste ore la società Treviso Ac. ha iniziato la sostituzione delle reti di protezione della curva sud e della curva ospiti, la realizzazione del nuovo impianto di raccolta acque con cavitoie a norma bordo campo (zona panchine), inserimento reti di protezione e contenimento colombi in tutte le finestre degli ambienti e sostituzione pompe sommerse di raccolta acque piovane, bonifica terreno zona torri faro e taglio e rimozione ramaglie in tutto lo stadio. Sabato 27 febbraio a "Mezzogiorno Biancoceleste", trasmissione online condotta da Luca Pinzi, saranno ospiti Mario Conte, sindaco di Treviso, Davide Feltrin, presidente di Centro edilizia e Scuola edile di Treviso e Mauro Carraro, direttore generale di "Treviso Siamo Noi". Si parlerà di opere e di sport, di gestione nell’emergenza e di un futuro sempre più biancoceleste. «Lavori che si aggiungono a quelli di valorizzazione del sito compiuti dal Comune di Treviso e dalla Scuola edile di Treviso a cui vanno i nostri ringraziamenti - sottolinea il presidente Luigi Sandri - La lista di lavori compiuti per la messa a norma è davvero lunga, ma anche quelli di ripristino. Solo un gioco di squadra tra amministrazione e il consorzio "Treviso Siamo Noi" poteva permettere simili risultati».

Lavori svolti dalla scuola edile di Treviso

Rifacimento e ripristino sala stampa con inserimento in rilevo stemma Treviso calcio

Rifacimento e ripristino muro perimetrale (divisione area spogliatoi) con inserimento in rilievo stemma Treviso su nicchia.

Pulizia e rimozione malte mura di recinzione interna ingresso principale stadio sino al confine del nuovo portale

Dipintura perimetro di lavoro

Lavori svolti da Treviso Academy da giugno 2019