Stadio Tenni, manutenzione completata: «Interventi per il bene della squadra»

Nuovo manto erboso, ingressi ridipinti e illuminazione sistemata per lo stadio di Treviso. Sopralluogo del sindaco Conte, iniziati i lavori di posa del nuovo campo in erba sintetica a San Bartolomeo

Lunedì 31 maggio il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha effettuato un sopralluogo allo stadio "Omobono Tenni" di Treviso dove sono stati effettuati lavori di manutenzione del manto erboso, ridipinti gli ingressi e sistemata l'illuminazione che ora è adeguata a standard professionistici. In più sono stati completati piccoli ma importanti interventi alle panchine e nell'area accoglienza.

«So che alcuni tifosi si sono un po' incavolati per la tregua sportiva dell’altro giorno - scrive il sindaco sulla sua pagina Facebook - ma sono biancoceleste fino al midollo e per me il bene del Treviso passa attraverso progetti sportivi solidi e la riqualificazione del nostro stadio». Sempre lunedì sono iniziati anche i lavori di posa del nuovo campo in erba sintetica a San Bartolomeo. «Il Treviso Fbc sta tornando - conclude il primo cittadino - e io continuerò ad esserne il primissimo tifoso».