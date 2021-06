Ultimi giorni per iscriversi al 35esimo Stage Internazionale di Progetto Danza

Inizia il countdown per la scadenza delle iscrizioni all'annuale Stage Internazionale organizzato da Progetto Danza Treviso, giunto quest'anno alla sua trentacinquesima edizione, che avrà luogo dal 4 al 17 luglio. «Arriviamo quest’anno alle 35esima edizione dello Stage Internazionale – spiegano Ornella Camillo e Anna Martinelli, da sempre organizzatrici dell’evento – un grande risultato che testimonia l'apprezzamento da parte dei giovani ballerini verso questa immersione nel mondo della danza. Il bello della danza è che fa sognare, e soprattutto oggi con questa emergenza sanitaria, abbiamo bisogno di dare speranza ai giovani e alle loro aspirazioni. La nostra scelta è stata quella di continuare con lo stage e quest’anno torniamo ad offrire 14 giorni di danza. Lo sforzo è tanto ma lo facciamo come sempre con tanta passione con la speranza di offrire un servizio, un’opportunità. Ci aspettiamo tantissimo entusiasmo da parte dei ragazzi, soprattutto per la grande portata degli insegnanti presenti».

Lo stage, da oltre 30 anni, offre ai suoi partecipanti l'opportunità di immergersi completamente nella danza per due settimane e studiare accanto a professionisti di fama mondiale, il tutto all'interno di uno dei migliori centri sportivi europei, La Ghirada di Treviso, uno dei centri sportivi più attrezzati d'Europa. Gli stagisti che potranno seguire le lezioni, in totale sicurezza grazie alla completa sanificaizone degli spazi, hanno anche la possibilità di pernottare presso una foresteria per una esperienza stile 'college' che li porterà ad essere a contatto con i loro insegnanti e con il mondo della danza 24 ore al giorno.

Un corpo insegnante d'eccezione quello che seguirà i ragazzi durante lo stage, con molte conferme: Paola Vismara, dal 2011 docente della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, Margarita Smirnova, étoile del Teatro Bolshoi e ancora Frederic Olivieri, direttore della Scuola del Teatro della Scala e per la prima volta nel corpo docenti Walter Madau, maestro presso l’Accademia del Teatro alla Scala e Lucia Geppi, docente di danza classica ospite delle accademie più importanti europee, tra cui Accademia Princess Grace di Montecarlo. Sono confermati anche quest’anno Claudia Rossi e Kledi Kadiu (già parte della scuderia di Amici) per la danza moderna. Nel corpo docenti per il contemporaneo lo stage ospiterà Brice Mousset, insegnante delle più importanti scuole di danza di New York, Fabrizio Monteverde, coreografo della compagnia del Balletto di Roma e Davide Di Pretoro, ballerino, coreografo e maestro internazionale che collabora con Wayne McGregor, assistente e direttore di prova di Sasha Waltz. Saranno presenti per la prima volta Eugenio Scigliano, favoloso ballerino del Balletto di Toscana, maestro e coreografo del nuovo Balletto di Toscana, di Aterballetto e presso l’Accademia Teatro dell’Opera di Roma e Roberto Zamorano, tra le numerose collaborazioni è stato anche Ballet Maître presso il Teatro alla Scala. Per la categoria musical i ragazzi saranno seguiti dal maestro Giorgio Camandona, ballerino protagonista di musical italiani di successo e docente presso The Bernstein School of Musical Theater di Bologna.

Per iscrizioni entro il 10 giugno: www.progettodanza.org