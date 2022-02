Stanley Tucci racconta il borgo di Asolo in una serie tv sulla Cnn

I Cento Orizzonti di Asolo guardano oltreoceano. Lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 febbraio prossimi il centro storico di Asolo sarà la location di una tre giorni di riprese per una puntata della serie televisiva della CNN “Searching for Italy”. Si tratta di un programma ideato per i telespettatori statunitensi, volto a far conoscere e apprezzare il patrimonio enogastronomico del nostro Paese accanto alle tante bellezze artistiche, paesaggistiche e storiche che definiscono l’indiscussa peculiarità dei nostri territori locali. “Ogni episodio - spiega una scheda di presentazione della trasmissione pubblicata nel sito della CNN - presenta una ricca scelta di specialità regionali, preparate nelle cucine familiari e nei ristoranti caratteristici.”

“Searching for Italy “ è quindi uno spettacolo di viaggi e cibo che ha debuttato il 14 febbraio 2021 sulla CNN. La docu-serie televisiva, premiata nel 2021 con l’Emmy Award, è condotta dal noto attore italoamericano Stanley Tucci, che vanta nel proprio curriculum due Golden Globe e una candidatura all’Oscar. Nel suo viaggio alla scoperta delle tipicità enogastronomiche del Bel Paese, Tucci gira per l’Italia rivelando al pubblico anche luoghi meno conosciuti ed esplorando le loro culture, cucina e storia. Un itinerario tra cibo e cultura che adesso farà tappa nel borgo asolano.

“Per Asolo, uno dei Borghi più belli d’Italia, è certamente un onore poter accogliere Stanley Tucci e la troupe della CNN per le riprese di questa trasmissione che rientra perfettamente nelle corde del nostro modo di essere una comunità ospitante e di intendere l’ospitalità turistica - afferma il Sindaco Mauro Migliorini -. Un turismo sostenibile e rispettoso del territorio non può prescindere dalla qualità dell’offerta enogastronomica. Un valore aggiunto che rientra nei principi della rete Cittaslow International ed è confermato dalla nomina di Asolo a Città del Vino, Città dell’Olio e Città del Miele. Prodotti della terra che si abbinano alla tutela del paesaggio e della biodiversità, nel cuore di un territorio premiato dal riconoscimento del Monte Grappa a Riserva della Biosfera MaB UNESCO.”

L’interesse della rete televisiva statunitense all-news nei riguardi di Asolo e delle sue eccellenze, in un momento storico proiettato comunque al post-pandemia, lancia anche un ulteriore segnale di fiducia per l’auspicata ripresa del turismo internazionale nella nostra Regione. “Esiste più di una ragione se il Veneto è la Regione più turistica d'Italia - dichiara l’Assessore al Turismo della Regione Veneto Federico Caner -. Tra queste vi è sicuramente la grande capacità attrattiva dei nostri borghi storici, come quello di Asolo, da sempre capaci di affascinare turisti provenienti da tutto il mondo. Sono certo che, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, anche i turisti stranieri torneranno in Veneto ed è anche per questo che dobbiamo continuare a lavorare per far sì che le regole per viaggiare, in Europa e non solo, siano le stesse. Nel frattempo sono felice che i telespettatori della CNN possano avere un assaggio delle bellezze di Asolo, punta di diamante della nostra offerta turistica, così varia e interessante.”