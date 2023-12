Ospedale di Conegliano, stanza dell'abbraccio per le donne vittime di violenza

Taglio del nastro giovedì mattina, 14 dicembre, per la nuova stanza dell’abbraccio al pronto soccorso di Conegliano. Uno spazio dedicato all’accoglienza di donne, anche con figli, vittime di violenza. Amministrazioni, associazioni e operatori sanitari in stretta collaborazione hanno contribuito al compimento di questa iniziativa, che si inserisce nelle progettualità messe in atto dall’Ulss 2 a supporto delle donne vittime di violenza e dei loro bambini.

La dottoressa Martina Barban, medico di pronto soccorso negli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto referente per le donne vittime di violenza al pronto soccorso di Conegliano, con il supporto di alcune infermiere, ha coordinato la realizzazione del progetto, ideando eventi svoltisi nel corso dell’anno - dalle cene solidali ai concerti, dagli spettacoli teatrali alle vendite di noci - per la raccolta di fondi, con il supporto di associazioni, istituzioni e amministrazioni locali, dando il via a una gara di solidarietà finalizzata all’acquisto degli arredi della stanza. Gli interventi della presidente della V Commissione Politiche Socio sanitarie, Sonia Brescacin, dell’assessore e responsabile del Centro Antiviolenza (CAV) di Vittorio Veneto per il distretto Pieve di Soligo, Antonella Caldart, della presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Treviso, Olga Rilampa, e del sindaco di Conegliano, Fabio Chies, presenti all’inaugurazione di oggi, hanno sottolineato la necessità di sostenere iniziative di questo genere, coordinate tra più attori quali forze dell’ordine, servizi sociali, ospedali, che supportano e sostengono in sicurezza le donne vittime di violenza: oggi nel nostro territorio esiste una rete di interventi che permette alle donne in difficoltà di sentirsi protette. La dottoressa Barban ha evidenziato come l’idea della Stanza dell’Abbraccio sia nata dalla necessità di accogliere la donna, con eventuali figli, che con coraggio e sofferenza chiede aiuto, lasciando tutto per cercare di sopravvivere. Si tratta di donne che arrivano in pronto soccorso senza più nulla. Grazie a questa iniziativa, viene fornito loro un kit (tuta, biancheria intima, necessario per l’igiene personale) restituendo loro un minimo di dignità.

Durante l'inaugurazione, la Commissione pari opportunità della Provincia di Treviso ha preso parte all'appuntamento consegnando una targa simbolica e rappresentativa del sostegno dell'Ente alle attività di contrasto alla violenza di genere, collocata sulla scrivania presente nella sala. A partecipare all'inaugurazione, Olga Rilampa, presidente della Commissione provinciale pari opportunità, che ha sottolineato l'importanza della sinergia tra Istituzioni, Ulss2 e Associazioni per ampliare, anche in futuro, le iniziative e i servizi sul territorio volti a fornire un supporto concreto alle donne e a chiunque sia vittima di comportamenti violenti, in qualunque forma essi si manifestino, fisici, verbali, economici, psicologici o anche solo sottintesi.

Il commento

«Ringrazio tutti coloro cha hanno contribuito alla realizzazione della Stanza dell’Abbraccio - le parole del direttore generale, Francesco Benazzi -. Questa è un’iniziativa d’amore per le donne che hanno bisogno di un aiuto concreto, ma, anche, un monito per noi uomini, contro l’indifferenza alla violenza».

Sponsor

Hanno collaborato e contribuito alla realizzazione della Stanza dell’Abbraccio: Comune di Conegliano, Ristorazione Ottavian, Scuola professionale ENAIP di Conegliano, compagnia “Nugae teatrale”, Soroptimist Club Conegliano-Vittorio Veneto, Inner Whhel Club di Conegliano, la sig.ra Claudia Tittonel e il Coro Note di Vita Rosa, ex allieve FMA di Codognè con lo chef Luca Zanette, La Nostra Famiglia, Liceo Marconi con il Progetto Attiviamo la Solidarietà in collaborazione con la Fondazione di Comunità Sinistra Piave.