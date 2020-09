StatisticAll, inaugurata la sesta edizione: tre giorni di eventi in città

Si è aperto oggi, venerdì 18 settembre, il Festival della Statistica e della Demografia, promosso dalla Società Italiana di Statistica (SIS), dall’Istat e dalla Società Statistica “Corrado Gini”.

Il tema di questa sesta edizione è “Il mondo che verrà. Idee e misure per ripartire”. Il Festival prevede un ricco programma di talk scientifici, interviste ed eventi d’intrattenimento, organizzati in diversi format: Proposte, ragionamenti, provocazioni; Visioni; Il caffè statistico; Le fiabe statistiche e altri ancora. Protagonisti di questi incontri sono i rappresentanti del mondo economico, statistico, culturale e sociale. Non mancheranno le attività di diffusione e promozione della cultura statistica. Hanno portato il saluto e tracciato la sintesi e il valore di questa edizione in contemporanea Covid, Corrado Crocetta presidente Sis che ha ringraziato enti ed aziende sponsor, Gian Carlo Blangiardo presidente Istat, Maria Rosaria Laganà prefetto di Treviso, Santo Romano per la Regione Veneto e Lavinia Colonna Preti assessore di Treviso. Questa edizione non soffre solo delle complicazioni organizzative dovute al rispetto delle norme anti-pandemia, ma coglie anche una opportunità: la pandemia ha rivelato l’importanza dei numeri, la loro ambivalenza se usati con disonestà, l'opportunità anche di nuove occupazioni per i giovani proprio leggendo bene i numeri diffusi dall’Istat e da altri enti, come ha ricordato Lavia Colonna Preti. Domenica 20 settembre la giornata di chiusura del festival.