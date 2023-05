Covid, una statua in marmo dedicata al dottor Szumski

Un busto in marmo autentico con i lineamenti dell'ex sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski. Le immagini della statua, pubblicate in queste ore, hanno fatto in poche ore il giro dei social raccogliendo decine di commenti.

«Come ringraziamento per la mia attività medica durata oltre quarant'anni ho ricevuto, a sorpresa, questo busto in marmo vero. Sono senza parole» ha detto il medico oggi in pensione dopo essere stato radiato dall'Ordine professionale per le sue posizioni contrarie alla vaccinazione anti-Covid durante gli anni della pandemia. Szumski non ha svelato l'autore della statua né gli estimatori che hanno voluto donargliela ma le immagini che lo ritraggono insieme al busto hanno portato i suoi followers a commenti come: "Giusto riconoscimento, il dottor Szumski è da monumento" o ancora: "Essere stato un medico fino in fondo ti rende grande merito. Il tuo spirito vola già alto, gli onori umani non ci arrivano nemmeno vicino". Nel frattempo questa sera, mercoledì 3 maggio, Szumski sarà ospite a Montebelluna del cinema Italia-Eden per intervenire al dibattito dopo la proiezione del documentario "Invisibili" sulle reazioni avverse dei vaccini anti-Covid.