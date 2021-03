Ovs riapre 23 negozi Stefanel: «Al lavoro quasi cento ex dipendenti»

Lunedì 1º marzo è stato finalizzato il passaggio di proprietà del brand Stefanel (con 23 punti vendita a gestione diretta) al gruppo Ovs. I 23 negozi, in location di grande qualità, verranno progressivamente riaperti già a partire da questa settimana e rappresenteranno la base di ripartenza per il rilancio del brand, che prevede un più ampio piano di crescita già nel corso del 2021. I prodotti che si troveranno nei negozi saranno quelli dell’ultima collezione sviluppata dalla precedente gestione.

In una nota ufficiale Ovs fa sapere che: «Siamo da tempo al lavoro sullo sviluppo del nuovo prodotto che si troverà nei negozi a partire dalla futura stagione autunno inverno 2021. I team misti al lavoro daranno vita ad un prodotto fortemente contemporaneo e accessibile, sempre però caratterizzato da uno stile, una femminilità, una ricercatezza nei particolari, e una qualità dei materiali, che dovranno rappresentare la carta di identità del brand. Rilevanti le manifestazioni di interesse che rileviamo anche da alcuni mercati esteri dove il brand era particolarmente amato. Da oggi entrano a far parte della grande famiglia Ovs quasi 100 dipendenti Stefanel». Con questa operazione, Ovs punta al rilancio di uno storico brand di moda trevigiano conosciuto in tutto il mondo, sostenendo un settore, quello della moda, che è stato tra i più colpiti dalla pandemia.