Stefanel, aperte le buste: l'offerta migliore è di Ovs

«Risulta migliorativa l'offerta di Oviesse». Questo ha comunicato il commissario Raffaele Cappiello ai sindacati e dalla prossima settimana inizierà quindi la fase di verifica per la vendita di Stefanel, che al termine prevede che sia consegnata al Comitato di Sorveglianza l'eventuale conferma dell'assegnazione, che dovrà ricevere l'avvallo del Mise.

«Nell'incontro di ieri al ministero - spiega Tiziana Basso, della segretaria regionale della Cgil - il commissario Cappiello ha confermato la presenza di due offerte, cosa che noi cogliamo positivamente. Ci ha comunicato inoltre che ad oggi risulta maggiormente vantaggiosa quella di Oviesse, su un piano non necessariamente economico ma di prospettiva. Da parte nostra abbiamo chiesto di vedere il piano industriale e soprattutto conoscere e valutare le garanzie sul perimetro occupazionale. Il Mise si è impegnato a riconvocarci non appena il commissario avrà chiuso la fase di verifica con Oviesse».

L'accordo comincia però con qualche mal di pancia. «Ci è stato detto - spiega ancora la segretaria Cgil - che per i 20 lavoratori di Ponte di Piave, che a suo tempo erano stati individuati come esuberi e ai quali il commissario aveva chiesto di permanere per le professionalità ricoperte, non rientrano certamente nel piano dell'eventuale ricollocazione nella nuova azienda. Non ci resta che esprimere forte preoccupazione per la prospettiva aziendale e rammarico per la scelta di non tenere in considerazione lavoratrici e lavoratori che si sono dimostrati essenziali in questo periodo».

I sindacati dicono insomma che è presto per giudicare l'offerta di Oviesse e che bisogna valutare la tenuta, al netto degli esuberi, della soglia occupazionale dei lavoratori della sede di Ponte di Piave (circa 60) e dei 150 addetti occupati nei vari punti vendita italiani.