Addio a Stefania Bellotto, moglie del contitolare della Vecia Hostaria Ai Naneti

Treviso piange in queste ore la scomparsa di Stefania Bellotto, 42 anni, mancata nella notte di giovedì 25 maggio all'ospedale di Padova per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Stefania era in attesa di un trapianto di cuore e polmoni che la malattia non le ha purtroppo consentito di ricevere.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Stefania era conosciutissima in città. Dopo il diploma all'istituto turistico Mazzotti, da anni lavorava per la "Savino del Bene", azienda specializzata in trasporti internazionali. Nel 2015, dopo tre anni di fidanzamento, aveva sposato l'amore della sua vita, Marco Renosto, oste e contitolare della Vecia Hostaria Ai Naneti, uno dei luoghi simbolo del capoluogo. Dopo il matrimonio la coppia era andata a vivere in Via Bertolini ma, negli ultimi anni, Marco e Stefania si erano trasferiti a Monigo. Nelle scorse ore "Ai Naneti" è rimasta chiusa per lutto. Il papà di Stefania, Paolo, è un grande appassionato di basket. Sua figlia era un vulcano di energia e ottimismo contagioso nonostante i suoi problemi di circolazione e respirazione fossero iniziati subito dopo la nascita, salvata grazie a un provvidenziale intervento neonatale. Nelle ultime settimane però la malattia ha preso il sopravvento strappandola all'affetto dei suoi cari. I funerali saranno celebrati all'inizio della prossima settimana. A piangere Stefania, oltre al marito Marco, ci saranno mamma Maria, il papà Paolo, il fratello Fabio, cognati e cognate e tantissimi amici.