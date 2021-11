Tumore al seno, il sorriso di mamma Stefania si spegne a 46 anni

"Ognuno di noi ha 100 desideri. Un malato di cancro ne ha solo uno: guarire". Sono le parole scritte in uno degli ultimi post pubblicati su Facebook da Stefania Pancin, mamma di 46 anni stroncata da un tumore al seno diagnosticatole un anno e mezzo fa.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Stefania non era residente nella Marca ma in molti la conoscevano a Conegliano dove, insieme al marito Matteo, gestiva un banco del mercato settimanale. La coppia, residente a Campagna Lupia, ha due figli di 11 e 16 anni. Tutto sembrava andare per il meglio fino al giorno in cui è arrivata la terribile diagnosi: Stefania aveva un tumore al seno. Da quel giorno la 46enne ha lottato con grande forza e coraggio ma la malattia ha avuto comunque il sopravvento. Lunedì 1º novembre il decesso, circondata dall'affetto dei suoi cari.

Sui social il ricordo struggente della sorella Ilenia: «Forte, sorridente e altruista: Stefania lottava sempre per i suoi valori. Difendeva la sua famiglia e il suo adorato marito con le unghie e con i denti. Sempre pronta a donare una parola a chiunque ne avesse bisogno, sei stata adorata da tutti noi per la tua premura, dolcezza e grinta. L'unica spiegazione che mi do è che lì nel cielo stiano reclutando le anime più pure per salvarle dal male di questa terra che sta perdendo tutto quello che avevi tu: valori puri». I funerali di Stefania saranno celebrati venerdì 5 novembre, alle ore 15.30 nella chiesa di San Pietro a Campagna Lupia. Oltre al marito e i due figli, piangono Stefania anche i suoi genitori, le sorelle, i nipoti e i suoceri. La famiglia ha annunciato che, eventuali offerte, saranno donate allo Iov, dove mamma Stefania era stata accolta e sostenuta durante la sua lotta alla malattia.