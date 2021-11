Malore fatale in casa, il sorriso di Stefano si spegne a 43 anni

Il sorriso di Stefano Bonato si è spento improvvisamente nella giornata di sabato 6 novembre. Il 43enne, residente a Casale sul Sile, si trovava nella sua abitazione quando è stato colpito da un malore fatale. Inutili i soccorsi e i tentativi disperati di rianimarlo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Stefano era figlio di Ariella Franzin, ex dipendente dell'Ufficio anagrafe in municipio a Casale. Grande appassionato di musica, in molti lo ricordano oggi come una persona solare e di gran compagnia. La notizia della sua scomparsa improvvisa ha fatto in poche ore il giro del paese lasciando tutti senza parole. Stefano lascia, oltre alla mamma Ariella, la sorella Barbara, il fratello Thomas, nipoti, amici e parenti tutti. L'ultimo saluto sarà celebrato venerdì 12 novembre, alle ore 11 nella chiesa arcipretale di Casale sul Sile.