Caso pensioni: quattro direttori delle Ulss venete si sospendono lo stipendio

In pensione da medici ma al lavoro come manager e quindi pagati anche con lo stipendio mensile: il caso della regione Basilicata, dove il vicentino Giampaolo Stopazzolo (direttore generale dell'Ulss di Potenza) è stato costretto a dimettersi, ha raggiunto anche il Veneto dopo il parere pronunciato dal Consiglio di Stato. Quattro top manager della sanità veneta, tra cui il direttore generale dell'Ulss 2 Francesco Benazzi, hanno annunciato di essersi sospesi lo stipendio in attesa di nuovi sviluppi sulla vicenda. Per la sanità veneta un vero e proprio polverone che vede coinvolti anche il direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dal Ben, al direttore dell'Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato, dell'Ulss 8 Berica Giuseppina Bonavina e del direttore della Fondazione Scuola di sanità pubblica di Padova, Francesco Cobello.

Sabato 25 giugno il direttore generale dell’area Sanità della Regione Veneto, Luciano Flor, è intervenuto sulla questione con una nota ufficiale: «Da una recente verifica formale è emerso che quattro direttori generali della sanità veneta, regolarmente nominati mentre erano in servizio, sono andati nel frattempo in pensione. I direttori hanno anticipato un parere legale “pro veritate" in merito alla loro posizione. In virtù di queste informazioni e della peculiarità del caso mi riservo un confronto con i ministeri competenti, alle cui risultanze si darà puntuale seguito» ha spiegato Flor, precisando di non essere coinvolto personalmente in esame quanto non ancora in pensione.

Il commento

Maria Teresa Turetta, segreteria regionale del Cub Veneto, interviene sulla vicenda con queste parole: «Giampaolo Stopazzolo, direttore generale dell'azienda sanitaria potentina si è dimesso dopo le polemiche che per settimane hanno interessato il cumulo di pensione e stipendio percepito dal manager pubblico di origini vicentine. Il nostro sindacato oltre a dare contezza della sua vicenda aveva concentrato la sua attenzione anche su altri dirigenti sanitari veneti la cui condotta non è stata troppo dissimile da quella di Stopazzolo. Ora, ferme restando le responsabilità pregresse e fermo restando il beau geste dello stesso Stopazzolo, auspichiamo che eguale chiarezza giunga dai manager pubblici veneti oggetto di un nostro recente esposto alla Guardia di Finanza e alle Procure del Veneto. Imbarazzante il silenzio della giunta regionale su tale vicenda che non depone a favore dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione politica e amministrativa. Altrettanto grave è il silenzio di Giacomo Possamai capogruppo del partito democratico in consiglio regionale: l'unica interrogazione in consiglio regionale, a questo proposito, è stata firmata dalla vice presidente della commissione sanità la veronese Anna Maria Bigon. Attendiamo fiduciosi l'intervento della magistratura».