Scopri l’arte di narrare con la nuova "Storytelling Comic School"

Nasce a Treviso Storytelling Comic School, una scuola dedicata al Fumetto e alle arti visive per la comunicazione come l’illustrazione editoriale e lo storyboarding. La scuola propone un piano triennale d’insegnamento nel quale gli allievi affronteranno cicli di lezioni dedicate al disegno (Anatomia, tecniche pittoriche, inchiostrazione) e alla costruzione di una storia a fumetti (storyboarding, world building, scrittura creativa, sceneggiatura); inoltre di vitale importanza sarà creare una consapevolezza artistica e una buona cultura di base di quelle che sono le arti figurative, cercando di creare un “gusto” personale e unico in ogni studente (storia e critica del fumetto e del cinema) fino alla realizzazione di un progetto personale (graphic novel, libro illustrato, albo a fumetti, romanzo, sceneggiatura).

Vi sarà inoltre la possibilità di partecipare singolarmente ai vari cicli d’insegnamento proposti così da creare un piano di studi più affine alle proprie attitudini. Per i giovani aspiranti artisti sarà possibile partecipare al Laboratorio di Fumetto a partire dai 12 anni, uno spazio dedicato alla crescita creativa nel rispetto degli interessi individuali degli allievi. I corsi si terranno a partire dal 5 ottobre, ogni lunedì e mercoledì sera dalle 18.30 alle 21.30. L’esordio di Storytelling Comic School sarà sabato 19 settembre 2020 presso la sede sita in via montello 7/A a Treviso con un open day per la presentazione dei corsi. La partecipazione all’evento è possibile solamente su prenotazione scrivendo a info@storytellingcomicschool.it o telefonando allo 0422.162 8143. Maggiori informazioni nel sito https://storytellingcomicschool.it/ o nei social Instagram e Facebook.

