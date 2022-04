Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene: Rebuli ancora presidente

Isidoro Rebuli, noto ristoratore e albergatore di Valdobbiadene, è stato riconfermato per la quarta volta Presidente della Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, eletto da pochi giorni, lo ha nominato all’unanimità a rappresentare gli oltre 200 soci della Strada del Vino più antica d’Italia, itinerario che si snoda in un territorio unico, Patrimonio dell’Umanità Unesco, incluso inoltre nel “Registro nazionale del paesaggio rurale storico” istituito dal Ministero per le politiche agricole.

Il neo Presidente intende proseguire il percorso già tracciato nei precedenti mandati, volto a valorizzare l’identità storica e culturale della nostra terra e ad elevare la qualità dei prodotti e dei servizi della nostra offerta turistica. Già da subito il 2022 si prospetta ricco di impegni considerato che è imminente la seconda edizione del festival “Conegliano Valdobbiadene Experience” (17-26 giugno 2022), mentre è partita l’organizzazione della 17° “Centomiglia sulla Strada del Conegliano Valdobbiadene”, tour per auto d’epoca che si terrà il 7-8 ottobre 2022. È di questi giorni invece l’uscita della nuova edizione della guida turistica cartacea “Conegliano Valdobbiadene Guide”.

Il neopresidente Rebuli sarà affiancato dalla Vicepresidente Cinzia Sommariva (Consorzio Tutela Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg) e da 11 Consiglieri: Enrico Bortolomiol (Ciodet Spumanti), Fabio Curto (Az. Agr. Ponte Vecchio), Francesco Drusian (Az. Agr Drusian Francesco), Maurizio Favrel (Az. Agr. Malibràn), Emanuele Follador (Az. Agr. La Casa Vecchia), Michele Follador (Az. Agr. Nani Rizzi), Yuliya Kochava (Mionetto Spa), Luciano Fregonese (Comune di Valdobbiadene), Ivan Panizza (Comune di Conegliano), Stefano Pola (Az. Agr. Andreola), Luigi Stramare Bortolomiol (Gemin Spumanti). Il nuovo Collegio dei Sindaci Revisori è invece composto da Giuseppe Anselmi, Benedetto de Pizzol e Pierina Vibbani.