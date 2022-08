Strage di Godega: domani giornata di lutto cittadino e commemorazione

Le Amministrazioni Comunali di Cordignano, Caneva, Orsago e Godega di Sant’Urbano e le parrocchie di Cordignano, Ponte della Muda, Orsago e Stevenà insieme alle famiglie duramente colpite dalla sciagura di domenica scorsa in cui hanno perso la vita quattro govani in un incidente stradale a Godega, hanno invitato la cittadinanza alla commemorazione e alla preghiera nella giornata di giovedì 18 agosto alle ore 20,30 nello stadio di Cordignano in via de Coubertin. Per l'occasione è prevista la partecipazione del vescovo di Vittorio Veneto S. E. Corrado Pizziolo. Nella giornata di giovedì sarà poi proclamato il lutto cittadino. Per informazioni contattare la segreteria del Comune di Cordignano 0438/779719 e la Parrocchia di Cordignano 0438/999059.