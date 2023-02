Studenti del Max Planck a lezione di legalità dai carabinieri

Si è tenuta nella mattina di sabato 18 febbraio 2023, presso gli istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado Max Planck - istituto Tecnico e Liceo scientifico delle scienze applicate di Treviso, un incontro rivolto agli studenti sui temi del cyberbullismo e uso consapevole dei social network. Relatore dell’evento, cui hanno partecipato con grande interesse oltre 500 studenti, il Ten. Alfonso Trezza, Comandante della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Treviso, che ha fornito ai ragazzi utili consigli sulle tematiche giovanili, mettendoli altresì in guardia sulle insidie in cui possono imbattersi quotidianamente attraverso la navigazione su internet. Varie sono state le domande poste dagli studenti all’Ufficiale, anche con riferimento alla possibilità di arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri, tenuto conto che proprio in questi giorni è in atto il concorso che permette di diventare Maresciallo, previo superamento delle prove previste dal bando, il cui percorso formativo prevede la frequentazione di un corso triennale presso la Scuola Marescialli di Firenze.