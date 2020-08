Studenti medi contro la Donazzan: «Una scuola senza studenti non esiste»

L' assessore Donazzan continua la sua campagna elettorale ma anzichè rispondere alle domande e ai dubbi di tanti studenti e docenti, posta un video in cui dà degli ignoranti a tutti i ragazzi che in questo momento chiedono risposte e sicurezza sul rientro a scuola. «Oltre al danno, la beffa. La Donazzan non sta facendo nulla per gli studenti e le studentesse del Veneto -dice il coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi Tommaso Biancuzzi- se ha tempo per fare un video in cui insulta chi di scuola si sta davvero occupando, speriamo che trovi almeno cinque minuti per leggere le nostre proposte nella piattaforma unaregioneper.it». Il video di risposta degli Studenti Medi è stato tempestivo e chiaro: «La scuola è degli studenti, non possiamo permetterci di perdere tempo con le frecciatine dell'assessora. Dalla Donazzan e da Zaia vogliamo risposte su tutto quello che è di competenza regionale, dai trasporti pubblici al diritto allo studio»: conclude Tommaso Biancuzzi.