Boom a Palazzo Sarcinelli: grande successo di pubblico per la mostra di Steve McCurry

La mostra di Steve McCurry a Conegliano ha superato ogni previsione. Nonostante l’emergenza sanitaria e la drastica riduzione del numero di gruppi, i visitatori alla mostra allestita presso Palazzo Sarcinelli sono stati decisamente numerosi. L’obiettivo prefissato di 30.000 presenze è stato superato, raggiungendo il numero finale di 43.574 biglietti emessi. Daniel Buso e Elena Zannoni, amministratori di ARTIKA che ha organizzato la mostra, si dicono molto soddisfatti del risultato: “Iniziare il 2022 con questi numeri è sicuramente un incoraggiamento a pianificare con maggiore serenità le prossime stagioni espositive, uscendo finalmente dalle problematiche correlate alla pandemia. Stiamo infatti concludendo in questi giorni la progettazione delle nuove esposizioni che verranno allestite a partire dall’autunno 2022”.

L’auspicio per il futuro è poter realizzare qualche progetto espositivo di successo anche a Treviso, città in cui Daniel Buso e Elena Zannoni hanno collocato la sede di ARTIKA la società da loro fondata nel 2017. “Un ringraziamento speciale va agli sponsor della mostra che ci hanno seguito nonostante le difficoltà e all’amministrazione comunale di Conegliano. La conferma del Sindaco Chies non può che essere percepita con ottimismo per l’ottimo impegno della sua giunta in ambito culturale; mentre il nuovo assessore alla cultura Chiara Piccoli sta contribuendo, con la sua energia, a dare nuova linfa vitale al territorio” concludono Buso e Zannoni Negli ultimi weekend si è registrato il tutto esaurito con lunghe code all’ingresso. I visitatori hanno raggiunto Conegliano da diverse regioni: Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e piccoli gruppi dalla Toscana. Il vasto pubblico ha avuto modo di apprezzare non solo la mostra ma anche le meraviglie culturali della città, riversandosi nelle strade cittadine.

La mostra di Steve McCurry ha ospitato più di 100 capolavori del fotografo americano. Maestro assoluto della fotografia a colori e tra i più raffinati cantori dell’umanità. McCurry è un artista che privilegia il rapporto diretto con i suoi soggetti, spesso consapevoli di essere ritratti dal suo obiettivo. Primi piani, scene di gruppo e qualche paesaggio riflettono l’intensità del suo stile e, soprattutto, la sua capacità di raccontare la vita di persone e luoghi ai quattro angoli del pianeta.

McCurry ama definirsi un “umanista”. La sua produzione non è soltanto il risultato di un consapevole talento e di capacità tecniche nell’utilizzo del medium. Il fotografo protagonista della mostra a Conegliano è, infatti, estremamente sensibile all’aspetto umano dei suoi soggetti. Ogni fotografia ha una storia da narrare, le vicende di una persona o di una famiglia che si è aperta al dialogo con McCurry. Queste storie sono state raccolte dal fotografo in un dialogo con la curatrice Biba Giacchetti che le ha pubblicate nel catalogo della mostra disponibile al bookshop di Palazzo Sarcinelli.