Suem Treviso, tre nuove ambulanze per l'Ulss 2

Nel 2020 effettuati per il solo ospedale di Treviso 16.700 trasporti. I nuovi mezzi sostituiranno le ambulanze in uso fino ad oggi. L'investimento per l'acquisto è stato di oltre 300mila euro

Sono state consegnate giovedì 3 giugno dal direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, al Suem di Treviso tre nuove ambulanze destinate al trasporto sanitario della popolazione del capoluogo. L'investimento dell'azienda sanitaria, per l'acquisto dei nuovi mezzi, è stato di oltre 300mila euro. Le nuove ambulanze, che andranno a sostituire quelle attualmente in uso, sono allestite con tecnologie di ultima generazione.

Il Suem di Treviso coordina e gestisce, oltre alle missioni di soccorso, anche i trasporti per dimissioni o trasferimenti inter-ospedalieri, per i pazienti dializzati e per l'accesso in ospedale per visita o prestazioni ambulatoriali a favore delle persone non deambulanti. Nel 2020 sono stati effettuati per il solo ospedale di Treviso 16.700 trasporti. «Con l’acquisto di questi nuovi mezzi si conferma di di voler tenere al massimo livello il parco tecnologico dell’azienda sanitaria per fornire ai cittadini un servizio efficace e sicuro» conclude Benazzi.