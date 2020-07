Suoni di Marca 2020, la mappa dei parcheggi e della viabilità

Cambiano le modalità per arrivare a Suoni di Marca. Manca sempre meno all'inizio della 30esima edizione dell'evento musicale che quest'anno si terrà a Villa Margherita. Nelle ultime ore gli organizzatori hanno pubblicato le prime indicazioni per raggiungere l'area del festival in auto. Tre serate di musica che vedranno protagonisti: Gio Evan, Francesca Michielin, Daniele Silvestri e gli Estra dal 6 all'8 agosto. Si potrà accedere a Villa Margherita dalla zona sud del parco.

PERCORSO DEL GUSTO

Il servizio ristorazione garantito da alcuni ristoratori della Marca Trevigiana sarà a disposizione del pubblico con plateatici disposti verso il laghetto del parco, nel rispetto di qualità e tipicità del territorio.

MOSTRA MERCATO

La Mostra Mercato manterrà le caratteristiche tipiche del festival Suoni di Marca Festival: una selezione di prodotti artigianali di qualità e spazio riservato all’associazionismo.

DETTAGLI LOGISTICI

Villa Margherita, ingresso e uscita da Via Cal di Breda e da Via Ghirlanda. Parcheggio ufficiale in Via Ghirlandaa a 7 minuti a piedi dalla zona del festival. Biglietti in vendita online su TicketOne e al popup store a Treviso in Piazza della Borsa (aperto tutti i giorni 10-12.30 ; 15.30-18.30). L'area ristoro si atterrà alla specifica scheda tematica delle linee guida del Dpcm dell’11 Giugno 2020. L'accesso all'area ristoro e mostra mercato sarà libero ma su prenotazione, nel rispetto delle norme di sicurezza.