La rappresentante di lista fa ballare Suoni di Marca: pienone sulle Mura

Lunedì a tutta musica sulle Mura di Treviso: la terza serata di Suoni di Marca 2022, ha visto susseguirsi sul palco San Marco la dolcissima voce di Acqua Distillata, il pop energico di Federico Baroni e la festa travolgente de La rappresentante di lista. Il gruppo capitanato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, come promesso, ha regalato un concerto carico di energia e amore ai suoi spettatori, dove la musica e l’interazione col pubblico sono stati i veri elementi chiave dello spettacolo. Il clou della serata l'esibizione sulle note di "Ciao Ciao", la hit sanremese ballata da tutto il pubblico del bastione San Marco.

Non solo musica ma anche aree dedicate al relax, ai passatempi e alle specialità culinarie. La mostra mercato propone il giusto spazio per valorizzare l’artigianato locale, mentre l'area bimbi, aperta tutti i giorni del festival dalle 18 alle 22, è il luogo ideale pensato per tutta la famiglia. Non può mancare il Percorso del Gusto, che continua a offrire una grande varietà di pietanze al pubblico della rassegna trevigiana, con numerosi stand dedicati allo street food, alla cucina etnica e alla ristorazione più classica. Suoni di Marca 2022 è appena iniziato: martedì 19 luglio il concerto della "cantantessa" Carmen Consoli, sempre a solo 1 euro di ingresso.