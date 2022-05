Suoni di Marca, a luglio tornano sul palco i Zen Circus

Torna a Suoni di Marca 2022, lunedì 25 luglio, una delle band di punta della musica indipendente italiana, che da oltre vent’anni unisce il cantautorato indie all’attitudine punk: The Zen Circus. Un grande ritorno anche per la kermesse stessa che da quest’anno riconferma la sua presenza sulle Mura di Treviso con una lunga serie di concerti a ingresso libero. Il trio toscano prosegue il suo nuovo tour iniziato in primavera nei club della penisola, portando sui grandi palchi d’Italia L’ultima casa accogliente e Cari fottutissimi amici, capitoli più recenti della sua discografia, assieme ai successi del passato.

Nel corso degli anni, The Zen Circus sono entrati nel cuore del giovane pubblico grazie a una musica diretta e ricca, energica ma al tempo stesso delicata. Un accompagnamento perfetto per i loro testi a tratti romantici e nostalgici e spesso forti di una vigorosa critica sociale, in cui vengono raccontati conflitti generazionali, di classe e sentimentali. L’inizio della loro ascesa ci rimanda al 2009 con il fortunato Andate tutti affanculo uscito per La Tempesta Dischi, album fondamentale che ha contribuito a definire il sound tipico della scuola indie degli anni Duemila e che la rivista Rolling Stone ha inserito tra i 100 dischi italiani migliori di sempre.

Da lì in poi la band non si è più fermata. Undici album in studio, un EP e una raccolta, tutti accolti calorosamente da critica e pubblico, più di mille concerti tra festival e club e innumerevoli apparizioni in radio e televisione, tra cui la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2019. Proprio nel 2019, a coronare il ventennale di carriera, gli Zen si aggiudicano il loro primo disco d’oro riconosciuto FIMI/Gfk per il singolo L’anima non conta e pubblica, per Mondadori, Andate tutti affanculo, romanzo “anti-biografico” scritto insieme all’autore Marco Amerighi.

Arrivano infine L’ultima casa accogliente, pubblicato nel novembre 2020 con un esordio al settimo e quarto posto, rispettivamente nelle classifiche degli album e vinili più venduti, e Cari fottutissimi amici, in uscita il 27 maggio. Quest’ultimo presenta undici nuove canzoni, ognuna caratterizzata dalla partecipazione di un ospite diverso, tra cui Brunori SAS, Luca Carboni, La Rappresentante di Lista e Motta, featuring nel nuovo singolo Caro fottutissimo amico. I concerti degli Zen Circus sono una festa travolgente, dove il coinvolgimento del pubblico è parte fondamentale dell’esibizione. Una miscela di punk, indie, folk e cantautorato pronta a ripartire e a colpire i principali palchi nazionali, tra cui quello del festival trevigiano sulle Mura.