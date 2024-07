Suoni di Marca, quasi 200 i volontari: «Venti di loro aiuteranno le forze dell'ordine»

Sedici serate di musica dal vivo a ingresso libero sulle Mura di Treviso: Suoni di Marca è pronto ad accendere i riflettori sulla sua 34esima edizione, in programma dal 12 al 27 luglio. «Un festival che quest'anno non sarebbe stato possibile senza il contributo di Camera di Commercio e sponsor» ha ammesso il sindaco Conte.

L'ultima grande sorpresa del calendario 2024, annunciata oggi, è la serata di domenica 21 luglio dedicata alla ricca scena trevigiana che avrà come ospiti The Atom Tanks, Gianluca Mosole Band e Tolo Marton: tre artisti di punta rappresentativi di più generazioni e scuole musicali della Marca. Musica indipendente e attenzione agli artisti locali le linee guida di questa 34esima edizione, presentata lunedì 1º luglio in municipio a Treviso. Tra i nomi più attesi: Santi Francesi, Planet Funk, Modena City Ramblers e la super ospite internazionale Sophie and the Giants. Sicurezza la parola chiave, con il fenomeno baby gang sempre più discusso. Suoni di Marca potrà contare su quasi 200 volontari impegnati ogni sera: «Venti di questi - spiega Paolo Gatto, patron del festival - hanno svolto il corso di formazione ad alto rischio tenuto dai vigili del fuoco di Treviso e affiancheranno le forze dell'ordine nei controlli e nella sicurezza per l'edizione di quest'anno. Avremo inoltre la polizia locale, otto vigilantes privati con Gis e Civis, i carabinieri in pensione e i volontari della Protezione civile».

Il sindaco Mario Conte ha invece lanciato, come ogni anno, un appello ai residenti: «Abbiamo chiesto massima attenzione agli organizzatori sul rispetto degli orari di chiusura dei concerti. Ai cittadini chiedo invece di uscire di casa e unirsi alla festa sulle Mura. La musica verrà spenta entro mezzanotte nelle sere feriali, nei fine settimana entro l'una e mezza. Ai trevigiani dico: portate pazienza e godetevi un festival che quest'anno si presenta davvero bene». Suoni di Marca non porterà solo musica sulle Mura: grazie allo sponsor Alì Supermercati tornerà l'area bimbi dedicata alle famiglie, senza dimenticare la mostra mercato che quest'anno ha dovuto fare i conti anche con i lavori di riqualificazione delle Mura e il percorso del gusto dove si potrà mangiare e bere in compagnia prima, durante e dopo i concerti. La festa è servita.