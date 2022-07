Suoni di Marca 2022, stasera sul palco del Festival La Rappresentante di Lista

Un’altra serata all’insegna della musica dal vivo quella di domenica 17 luglio, la seconda di Suoni di Marca 2022, festival che da ormai trentadue anni anima l’estate trevigiana. Il Palco San Marco ha iniziato a scaldarsi dalle 20.30 con l’irresistibile tango punk degli España Circo Este che ha diffuso, come dicono loro, “il presabenismo” conquistando il folto pubblico. Hanno chiuso in bellezza i Sud Sound System che salgono sul palco, carichi di energie positive, sulle note di Get Up Stand Up. Una doppietta coinvolgente e dal sapore tropicale, ritmi e melodie in viaggio tra i caraibi e il mediterraneo.

Come per l’inaugurazione, la zona delle Mura ha iniziato a popolarsi già dalle 18, orario d’apertura, con molti giovani e famiglie tra il Percorso del Gusto e la Mostra-Mercato, dove è possibile trovare una grande varietà di specialità culinarie per tutti i gusti e di stand dedicati alle produzioni artigianali locali. Non mancano le aree dedicate al relax e ai più piccoli, come l’Area Bimbi aperta tutti i giorni del festival dalle 17 alle 22. Suoni di Marca 2022 è appena iniziato, si torna lunedì 18 con La Rappresentante di Lista, tra i nomi più amati del pop italiano, pronta a regalare una grande festa al suo pubblico.