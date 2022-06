Suoni di Marca, in concerto anche Kid Creole & The Coconuts

Suoni di Marca da sempre è casa della musica dal vivo, non solo per i grandi nomi italiani ma anche per quelli internazionali. Kid Creole & The Coconuts, in concerto giovedì 21 luglio, è infatti il secondo artista d’oltreoceano annunciato per l’edizione 2022 del festival sulle Mura di Treviso. 42 anni di carriera tra tournée mondiali, premi e oltre cinquanta pubblicazioni discografiche tra album, singoli e compilation tra cui l’ultima Nothin’ Left but the Rest uscita nel 2021. Il progetto capitanato da Kid Creole, pseudonimo di August Darnell, nasce con l’intento di unire elementi delle big band jazz, fortissima l’influenza di artisti come Duke Ellington, Cab Calloway e Louis Prima, della disco funk e della musica afrocubana, tra calypso, salsa e soca, con l’intento principale di far ballare l’ascoltatore, portandolo in una dimensione magica. La band ha mantenuto un’invidiabile longevità nel corso degli anni anche grazie all’interesse dimostrato da diversi musicisti delle generazioni successive, dalla scuola indie rock dei primi anni Duemila in cui la componente “ballabile” è fondamentale, si pensi a LCD Soundsystem e !!!, fino a rapper e producer come Ghostface Killah, M.I.A., CeeLo Green e The Avalanches che hanno campionato la musica Kid Creole & The Coconuts dagli anni Novanta a oggi.

La dimensione del concerto è sicuramente quella che la band preferisce, il disco Live at Rockpalast 1982 ne è un ottimo esempio, sia per l’energia trasmessa sia per la cura nello stile e nella messa in scena. Live colorati, stravaganti, ricchi di ironia e di un sofisticato senso dell’umorismo. In supporto, sempre giovedì 21 luglio sul palco delle Mura, Frankie & Canthina Band. Gruppo con esperienza quasi trentennale nel mondo del live tra club e festival estivi, tra Italia ed estero, prende ispirazione dai grandi maestri della disco anni Settanta e Ottanta per costruire uno spettacolo carico di allegria e groove coinvolgenti. Tra le loro collaborazioni si segnalano Kool & The Gang, The Ritchie Family, The Real Thing, Delegation, The Trammps e, non a caso, pure Kid Creole & The Coconuts.

Kid Creole & The Coconuts è solo uno dei tantissimi nomi già svelati nel calendario 2022 di Suoni di Marca, tra questi si ricordano: Savana Funk + Batisto Coco (16 luglio), Sud Sound System (17 luglio) Motta (20 luglio), Tango Y Cielo (22 luglio) The Zen Circus (25 luglio), Michele Bravi (26 luglio), Grupo Compay Segundo (28 luglio) e Bandabardò & Cisco (29 luglio). Un grande ritorno alla formula classica della kermesse trevigiana che da quest’anno chiede un piccolo aiuto al suo pubblico, 1€ di contributo responsabile per supportare simbolicamente uno dei festival italiani più lunghi e longevi di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età. Gli ospiti da annunciare sono ancora molti per una rassegna che comprende non solo l’area concerti, ricca in questa edizione 2022 di due palchi (Palco San Marco e Palco Caccianiga), ma anche percorso del gusto, mostra-mercato, aree relax e di babysitting. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle normative del Protocollo Sanitario Covid-19 e delle Linee guida delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.