Suoni di Marca, a luglio salirà sul palco anche la band Grupo Compay Segundo

Dopo una serie iniziale di comunicati dedicati ai protagonisti della scena musicale italiana, Suoni di Marca annuncia il primo ospite internazionale dell’edizione 2022. Giovedì 28 luglio, il palco delle Mura di Treviso ospiterà le leggende della musica latinoamericana: Grupo Compay Segundo. Compay Segundo, al secolo Maximo Francisco Repilado Muñoz, continua a rappresentare, anche a quasi vent’anni dalla sua scomparsa, un simbolo della cultura e del più autentico spirito cubano, ritratto tra i timbri, le armonie e i testi di canzoni come Macusa, Bilongo, Veinte Años e Chan Chan. Il Grupo, un organico di nove musicisti attivo sin dalla metà degli anni Cinquanta, porta avanti questa eredità tramite lunghe tournée in tutto il mondo, insigniti del titolo di “ambasciatori mondiali della cultura musicale cubana” da Fidel Castro in persona.

Segundo vide la sua rinascita artistica e il successo mondiale sul finire degli anni Novanta grazie al Buena Vista Social Club, progetto diretto da Juan De Marco Gonzales e dal musicista statunitense Ry Cooder. Un album che raccoglie trovas, boleros, guajiras e altre forme standard della tradizione cubana, arrangiate per un organico ampio e pensate per il grande pubblico. Con oltre otto milioni di copie vendute, Buena Vista Social Club è tra i dischi di musica latinoamericana più ascoltati al mondo e proprio nel 2022 viene inserito dalla Library of Congress nel National Recording Registry, registro delle incisioni sonore considerate culturalmente, storicamente ed esteticamente fondamentali per la rappresentazione del continente americano nel mondo.

L’impegno del Grupo Compay Segundo nel preservare, arricchire e restituire con assoluta fedeltà l’opera del compianto musicista cubano è il punto forte dei loro concerti. Uno spettacolo autentico, ricco di allegria, leggerezza e amore, di cui è impossibile resistere alla ricchezza sonora, umoristica e imaginifica.

Il Grupo Compay Segundo va ad aggiungersi ai primi annunci del nuovo cartellone di Suoni di Marca 2022 assieme a Motta (20 luglio), The Zen Circus (25 luglio), Michele Bravi (26 luglio) e Bandabardò & Cisco (29 luglio).

Un grande ritorno alla formula classica della kermesse trevigiana che da quest’anno chiede un piccolo aiuto al suo pubblico, 1€ di contributo responsabile per supportare simbolicamente uno dei festival italiani più lunghi e longevi di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età. Gli ospiti da annunciare sono ancora molti per una rassegna che comprende non solo l’area concerti, ricca in questa edizione 2022 di due palchi (Palco San Marco e Palco Caccianiga), ma anche percorso del gusto, mostra-mercato, aree relax e di babysitting. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle normative del Protocollo Sanitario Covid-19 e delle Linee guida delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.