Suoni di Marca, ad aprire le danze saranno Savana Funk e Batisto Coco

Suoni di Marca 2022 torna alla sua formula classica e inaugura in grande stile la rassegna estiva di concerti sulle Mura di Treviso. Sabato 16 luglio il palco delle Mura vedrà alternarsi Savana Funk e Batisto Coco per un doppio set carico di energia e vitalità. Quest’ultimi, protagonisti della prima parte della serata, sin dagli esordi nel lontano 1985 hanno fatto parlare di sé grazie al loro stile originale che li ha portati a esibirsi in tutt’Italia e nel mondo, da L’Avana a Sharm El Sheikh. I Batisto Coco suonano musica salsa cantata principalmente in veneziano per parlare della città lagunare, dei suoi cittadini, dei suoi problemi e del quotidiano, sempre con un pizzico di ironia. Venezia è la principale fonte d’ispirazione di questa orchestra che con l’ultimo album, Oro benon, ha voluto descriverla tra ricordi e sentimenti contrastanti, tra amore, odio, riverenza e nostalgia.

Ritmi travolgenti e cori e irresistibili da cantare, una festa che non si arresta tanto facilmente e che prosegue con il live dei Savana Funk. Il trio bolognese torna a calcare i grandi palchi all’aperto, la dimensione che preferisce per potersi esprimere al meglio tra canzoni che sfociano in intense jam che abbracciano generi come il funk, il rock e il blues. La fama del gruppo cresce rapidamente già dopo i primi piccoli tour che si alternano alla pubblicazione dei primi tre dischi (Musica Analoga, Savana Funk, Bring in the New) tra il 2016 e il 2018, ottenendo consensi da critica e pubblico. La musica dei Savana Funk giunge infine all’attenzione di Jovanotti in persona, il quale li invita a esibirsi assieme a lui sul palco del Jova Beach Party nell’estate del 2019 e sempre nello stesso anno partecipano a Propaganda Live, seguitissimo programma di La7. Nell’estate del 2022 la band torna a suonare dal vivo, arrivando anche ad aprire la data italiana dei Red Hot Chili Peppers.

Due concerti accomunati dalla dimensione festosa e coinvolgente, due grandi band che si esprimono al meglio nelle esibizioni live. Savana Funk e Batisto Coco inaugurano Suoni di Marca 2022, una kermesse che ancora deve scoprire molte carte ma che ha già svelato diversi grandi nomi in cartellone: Motta (20 luglio), The Zen Circus (25 luglio), Michele Bravi (26 luglio), Grupo Compay Segundo (28 luglio) e Bandabardò & Cisco (29 luglio).

Un grande ritorno alla formula classica della kermesse trevigiana che da quest’anno chiede un piccolo aiuto al suo pubblico, 1€ di contributo responsabile per supportare simbolicamente uno dei festival italiani più lunghi e longevi di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età. Gli ospiti da annunciare sono ancora molti per una rassegna che comprende non solo l’area concerti, ricca in questa edizione 2022 di due palchi (Palco San Marco e Palco Caccianiga), ma anche percorso del gusto, mostra-mercato, aree relax e di babysitting. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle normative del Protocollo Sanitario Covid-19 e delle Linee guida delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.