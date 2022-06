Suoni di Marca, tutto pronto per i live di Sud Sound System ed España Circo Este

L’estate è alle porte e Suoni di Marca 2022 propone, domenica 17 luglio, una festa carica di allegria con i live di Sud Sound System ed España Circo Este. Due concerti coinvolgenti e dal sapore tropicale, ritmi e melodie che viaggiano tra i caraibi e il mediterraneo.

Impossibile scindere i Sud Sound System dalla loro terra d’origine, il Salento, dai timbri che ne caratterizzano la tradizione musicale e dal dialetto, una terra celebrata nelle canzoni e una tradizione costantemente arricchita, anche grazie alla commistione di elementi popolari e sonorità tra la taranta e la dancehall. Nati in concomitanza con l’ascesa della vecchia scuola hip hop italiana, anche i Sud Sound System muovono i primi passi nei centri sociali, raggiungendo i primi successi commerciali tra gli anni Novanta (Comu na petra; Reggae Party) e i primi Duemila (Musica musica; Lontano) grazie anche a singoli come Le radici ca tieni e Giallurussu, quest’ultimo inno dell’Us Lecce dal 2001 al 2003. Non solo musica ma anche impegno sociale. Il gruppo, da sempre impegnato nella difesa dei diritti umani e dell’ambiente, nel 2008 denuncia pubblicamente l’attività di complessi industriali locali come l’Ilva di Taranto e la centrale elettrica di Cerano, mentre nel 2009 partecipa alla realizzazione del singolo Domani 21/04/2009 in onore delle vittime del terremoto in Abruzzo.

In apertura gli España Circo Este, pronti a calcare ancora una volta i grandi palchi della penisola, portando in giro il loro sound caratteristico che combina sapientemente cumbia, reggae, pop, punk e tango. Un mix che travolge e che si sprigiona al meglio proprio durante i concerti, forte di un’esperienza quasi decennale che ha portato la band in giro per il mondo, tra Italia, Europa e Americhe. Nella primavera del 2022 esce Ushuaia, quarto album in studio che riconferma uno stile unico, fatto di tanti spunti ed elementi che si incastrano alla perfezione. España Circo Este e Sud Sound System sono solo due dei numerosi nomi che stanno popolando l’edizione 2022 di Suoni di Marca. Oltre a loro sono stati annunciati: Savana Funk + Batisto Coco (16 luglio), Motta (20 luglio), The Zen Circus (25 luglio), Michele Bravi (26 luglio), Grupo Compay Segundo (28 luglio) e Bandabardò & Cisco (29 luglio).

Un grande ritorno alla formula classica della kermesse trevigiana che da quest’anno chiede un piccolo aiuto al suo pubblico, 1€ di contributo responsabile per supportare simbolicamente uno dei festival italiani più lunghi e longevi di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età. Gli ospiti da annunciare sono ancora molti per una rassegna che comprende non solo l’area concerti, ricca in questa edizione 2022 di due palchi (Palco San Marco e Palco Caccianiga), ma anche percorso del gusto, mostra-mercato, aree relax e di babysitting. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle normative del Protocollo Sanitario Covid-19 e delle Linee guida delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.