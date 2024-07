Vittorio Veneto piange suor Alice: insegnante, preside e missionaria in Brasile

Saranno celebrati oggi pomeriggio, mercoledì 10 luglio, alle 15.30 nel Duomo di Vittorio Veneto i funerali di suor Alice (Angela) Talamini, mancata all'affetto dei suoi cari a 94 anni nella giornata di lunedì 8 luglio. Il decesso è avvenuto nella Casa per sorelle sofferenti e anziane delle suore Giuseppine a Spinea ma a piangerla oggi è soprattutto la comunità di Vittorio Veneto, dove suor Alice sarà sepolta nel cimitero di Ceneda.

La vita

Entrata 76 anni fa nella famiglia delle figlie di San Giuseppe del Caburlotto, suor Alice era conosciuta come "madre Alina", una religiosa che aveva fatto dell'insegnamento la sua ragione di vita. Originaria di Vodo di Cadore, dopo la laurea in matematica aveva iniziato a insegnare alla scuola paritaria Santa Giovanna d'Arco, sia alle medie che all'istituto magistrale, per oltre 10 anni. Nominata preside nel 1963, aveva dato vita negli anni '80 al liceo linguistico, mentre due anni più tardi aveva portato alle magistrali la sperimentazione quinquennale ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Nel 1988 la scelta di partire per il Brasile dove per 22 anni è stata missionaria vicaria provinciale delle Figlie di San Giuseppe. Segretaria provinciale della "Pastoral da crianca" in una favela locale, si era occupata di traduzioni, formazione e spiritualità, oltre a sostenere il "Ministerio da caridade" impegnato a distribuire alimenti ed altro alle famiglie bisognose. Rientrata al Collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto nel 2010, era stata anche consigliera generale e vicaria generale del suo ordine, oltre che animatrice del rinnovamento per la vita consacrata proposto dal Concilio Vaticano II. Decine i messaggi arrivati in queste ore da ex alunni ed ex insegnanti alla comunità delle Figlie di San Giuseppe, ai nipoti e ai famigliari di suor Alice.