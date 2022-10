Ca' Foncello, inaugurata la statua dedicata a Santa Bertilla

Mattinata speciale, mercoledì 26 ottobre, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'Ulss 2 ha inaugurato la statua dedicata a Santa Bertilla, patrona e protettrice dell'ospedale del capoluogo, davanti a un numeroso gruppo di presenti.

L'opera, realizzata dal maestro Carlo Balliana, è stata posizionata nell’area verde all'ingresso del pronto soccorso in occasione del centenario della morte della patrona dell’ospedale trevigiano, in ricordo delle vittime del Covid e in segno di riconoscenza per tutti gli operatori dell'azienda sanitaria. Suor Bertilla ha servito l’ospedale di Treviso nei tempi impegnativi e faticosi della guerra e del periodo postbellico. Una figura importante nell’assistenza ai malati e ai deboli: la sua vita è stata, nelle corsie dell'ospedale, una pratica costante di tutte le virtù.

I commenti

«Una benedizione speciale va, in questa occasione, al personale che lavora in ambito sanitario e a tutti coloro che vengono qui per curarsi. Il Ca' Foncello è una struttura simbolo per la nostra comunità e ha bisogno di essere sostenuto in tutti i modi possibili» le parole del vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, intervenuto alla cerimonia di benedizione insieme alla Madre generale delle suore Dorotee, Maria Teresa Pena.

«L’accoglimento, il sentirsi nell’altro e per l’altro, insegnamento derivato da Santa Bertilla è fondamentale per chiunque operi in ambito sanitario. Pur nelle difficoltà del lavoro la persona, il paziente, deve venire sempre prima di tutto. La lezione più importante di Suor Bertilla è stata quella di donarsi completamente agli altri trascurando addirittura sé stessa per curare i malati e i meno fortunati. Carlo Balliana è il miglior artista su piazza, siamo felici abbia accettato l'incarico e portato a termine l'opera nel migliore dei modi» ha concluso il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi.