Attentato in Mozambico, veglia di preghiera per Suor Maria De Coppi

Mercoledì sera, 14 settembre, alle 20.30 nella chiesa di Ramera la diocesi di Vittorio Veneto ha organizzato una veglia di preghiera in memoria di suor Maria De Coppi, uccisa lo scorso 6 settembre in Mozambico. La funzione sarà in diretta su La Tenda Tv.

Suor Maria, comboniana, classe 1939, era nata a Santa Lucia di Piave, con la famiglia si era poi trasferita nella frazione di Ramera. Prestava servizio nella provincia di Nampula, in Mozambico. Nell'ottobre scorso, la religiosa era tornata in Italia per dei controlli medici. Suor Maria era da 59 anni in Africa, che aveva raggiunto per la prima volta nel 1963 dopo un viaggio in nave di 31 giorni. Al tempo il Mozambico era una colonia portoghese: dopo aver conquistato l’indipendenza, era stato segnato da una lacerante guerra civile. Suor Maria aveva acquistato la cittadinanza mozambicana e ormai si sentiva «parte di quella terra e di quel popolo in mezzo al quale ho vissuto la mia vita». Nella notte tra il 6 e il 7 settembre la tragedia nella missione di Chipene. L'attentato degli estremisti islamici, partiti dal nord del Paese, ha raggiunto la missione gestita da religiosi friulani. Si sono salvati don Loris Vignandel, 45 anni, originario di Corva e già parroco di Chions (Pordenone) e don Lorenzo Barro, ex rettore del seminario diocesano della città della Destra Tagliamento, suor Maria De Coppi invece ha perso la vita.