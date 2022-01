Super Green Pass, primo giorno di obbligo all'aeroporto Canova

Come da disposizioni governative, anche gli aeroporti del Nordest hanno provveduto da questa mattina, lunedì 10 gennaio, al controllo del Super Green Pass (avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid) per tutti i passeggeri in partenza con voli nazionali, anche in coincidenza.

Gli aeroporti di Treviso, Venezia e Verona riportano le indicazione relative al nuovo provvedimento e in aerostazione i passeggeri vengono tenuti costantemente informati tramite annunci sonori e avvisi riportati sui monitor distribuiti nei terminal. Le partenze si sono svolte in maniera ordinata, grazie anche alla collaborazione di tutti gli operatori dei tre scali.