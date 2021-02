Superbonus 110%, decine di richieste a Mogliano: «Uffici in difficoltà»

Accesso agli atti, ritardi e una mole di domande difficili da gestire: il Comune chiede al Ministero l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato e per l'anno in corso

Decine di richieste e accessi agli atti per il Superbonus 110% nel Comune di Mogliano Veneto. Gli uffici sono andati letteralmente in tilt nei giorni scorsi sollevando le polemiche e i reclami dei cittadini.

Proprio per queste difficoltà diffuse, la legge di bilancio per l’anno 2021 aveva istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, un fondo di 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano della gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus 110%, assumendo personale tecnico sia a tempo determinato che per l’anno in corso. Mogliano ha presentato la domanda per l'ottenimento di due nuove figure previste dalla legge di bilancio il giorno 26 gennaio, primo giorno utile, con una Pec indirizzata proprio al Ministero dello Sviluppo economico. Ad oggi, però, l’unica notizia pervenuta è che bisognerà attendere le indicazioni operative contenute nei Dpcm che saranno adottati prossimamente.

Per quanto riguarda l’amministrazione comunale di Mogliano Veneto, l'ufficio che si occupa del Superbonus 110% è stato potenziato cercando di indirizzare dipendenti degli altri uffici comunali per dare risposte celeri ai cittadini. «Dispiace creare disagi alla cittadinanza - spiega il sindaco Davide Bortolato - ma ad oggi il Governo non è stato in grado di rispondere alle necessità dei Comuni ma soprattutto delle utenze che devono reperire documentazione. Ricordiamo infine che talvolta, per recuperare gli atti legittimanti delle proprie abitazioni, i cittadini possono rivolgersi al professionista che ha presentato l’ultima pratica edilizia. Nel sito del Comune è possibile trovare le modalità corretta di accesso atti e i moduli per la presentazione, insieme agli orari di apertura degli Uffici al pubblico».