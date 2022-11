SuperEnalotto, centrato un “cinque” da quasi 40mila euro

Veneto fortunato nell’ultimo concorso del SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 15 novembre, come riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un “5” del valore di quasi 40mila euro presso la cartolibreria di piazza Marconi a San Fior.

Il Jackpot più alto nel mondo, nel frattempo cresce ancora toccando i 309,3 milioni di euro (record per il concorso) che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.