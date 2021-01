Superenalotto, centrato un "5" da oltre 25mila euro nella Marca

Il SuperEnalotto si ferma ancora in provincia di Treviso. Nell’estrazione di sabato 16 gennaio è stato centrato a Cornuda un “5” da 25.398,56 euro. La giocata vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata presso la trattoria pizzeria Montello in via Padova 1. Il jackpot non si ferma, avendo toccato quota 93,7 milioni di euro, e sarà in palio nel concorso di domani, martedì 19 gennaio. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.